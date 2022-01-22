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    Біткоїн обвалився до липневого мінімуму

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    Курс біткоїну обвалився ще на 9% - Біткоїн обвалився до липневого мінімуму
    Курс біткоїну обвалився ще на 9%

    Курс біткоїну впав нижче за $35 тис. вперше з липня 2021 року

    Курс біткоїну впав нижче $35 тисяч. Про це свідчать дані CoinDesk.

    Останній раз криптовалюта мала такі показники пів року тому – цей мінімум було зафіксовано у липні 2021 року.

    Станом на 13:12 за криптовалюта торгувалася на рівні $34,161 тисяч.

    При цьому мінімальна ціна за останні 24 години становить $34064, а максимальна - $39054.

    Обсяг капіталізації ринку біткоїну знизився до 670,67 млрд. доларів.

    Біткоїн останнім часом дуже залежить від коливань акцій технологічних компаній, зазначають експерти Bloomberg.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, коли біткоїн обвалиться до мінімуму.

    Як відомо, 10 січня Біткоїн обвалився нижче $40 тис. Експерти кажуть, що це лише початок.

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    Теги: Біткоїн криптовалюта
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    Біткоїн обвалився до липневого мінімуму