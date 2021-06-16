Бізнесмен Веревський намагався купити «дочку» російського «Сбербанку»

Складність угоди полягала в санкціях проти банку та високих вимогах НБУ до нового власника

Один з найбагатших українських бізнесменів Андрій Веревський намагався придбати «дочку» російського «Сбербанку» в Україні. Ймовірна ціна угоди складала 250 млн доларів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Допомогти в угоді мали політичні зв'язки Веревського, який має вплив на депутатську групу «Довіра» у Верховній Раді.

Як зазначає видання, складність угоди полягала в санкціях проти банку та високих вимогах НБУ до нового власника.

Зазначається, що НБУ був не єдиною перешкодою на шляху до закриття угоди:«Справа в тому, що «Сбербанк» перебуває під санкціями і не може виводити свої активи за межі України. Відповідно, для продажу банку між покупцем та продавцем мала бути укладена угода за межами країни, що суперечить законодавству та усталеній практиці банківського ринку».

Ймовірно, саме з цих причин угода не відбулася.

«Дочка» російського «Сбербанку» сьогодні входить до десятки найбільших фінансових установ України, хоча останнім часом вже не проводить агресивної політики експансії, як це було раніше.

Раніше НБУ назвав топ-10 найприбутковіших банків України.