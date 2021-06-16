У Пенсійному фонді пояснили, як і кому перерахують пенсії з 1 липня

У липні в Україні буде проведено індексацію пенсії

У липні в Україні буде проведено індексацію пенсії

У липні буде збільшений мінімальний розмір пенсії, бо він не може бути меншим за прожитковий мінімум

З 1 липня в Україні через зміну прожиткового мінімуму для непрацездатних будуть перераховані пенсії. Це відбудеться автоматично, без необхідності відвідувати Пенсійний фонд.

Як розповіла заступниця начальника Пенсійного фонду України в Київській області Олена Зорка в ефірі телеканалу «Дом», по-перше буде збільшений мінімальний розмір пенсії, бо він не може бути меншим за прожитковий мінімум. Зараз це 1769 грн, а починаючи з 1 липня 2021 року – 1854 грн, тобто мінімальні пенсії зростуть на 85 грн.

Максимальна пенсійна виплата дорівнює десятьом мінімальним пенсіям за віком. Тому розмір максимальної пенсії становитиме 18 540 грн, а збільшення може бути на 850 грн.

Надбавки і підвищення до пенсійних виплат для осіб з інвалідністю через війну коливатимуться залежно від групи інвалідності: від 306 грн — для третьої групи інвалідності та до 552 грн – для першої групи.

Для учасників бойових дій встановлено мінімальну пенсійну виплату розміром 165% від прожиткового мінімуму, тому вони отримають підвищення на 140 грн.

Для інвалідів-чорнобильців із третьою групою виплати збільшаться на 191 грн, для першої – на 242 грн.

Крім того, будуть переглянуті пенсії ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань. Будуть перераховані доплати за понаднормовий стаж виключно для осіб, що не працюють.