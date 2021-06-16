  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    У Пенсійному фонді пояснили, як і кому перерахують пенсії з 1 липня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У липні в Україні буде проведено індексацію пенсії - У Пенсійному фонді пояснили, як і кому перерахують пенсії з 1 липня
    У липні в Україні буде проведено індексацію пенсії
    Фото з відкритих джерел

    У липні буде збільшений мінімальний розмір пенсії, бо він не може бути меншим за прожитковий мінімум

    З 1 липня в Україні через зміну прожиткового мінімуму для непрацездатних будуть перераховані пенсії. Це відбудеться автоматично, без необхідності відвідувати Пенсійний фонд.

    Як розповіла заступниця начальника Пенсійного фонду України в Київській області Олена Зорка в ефірі телеканалу «Дом», по-перше буде збільшений мінімальний розмір пенсії, бо він не може бути меншим за прожитковий мінімум. Зараз це 1769 грн, а починаючи з 1 липня 2021 року – 1854 грн, тобто мінімальні пенсії зростуть на 85 грн.

    Максимальна пенсійна виплата дорівнює десятьом мінімальним пенсіям за віком. Тому розмір максимальної пенсії становитиме 18 540 грн, а збільшення може бути на 850 грн.

    Надбавки і підвищення до пенсійних виплат для осіб з інвалідністю через війну коливатимуться залежно від групи інвалідності: від 306 грн — для третьої групи інвалідності та до 552 грн – для першої групи.

    Для учасників бойових дій встановлено мінімальну пенсійну виплату розміром 165% від прожиткового мінімуму, тому вони отримають підвищення на 140 грн.

    Для інвалідів-чорнобильців із третьою групою виплати збільшаться на 191 грн, для першої – на 242 грн.

    Крім того, будуть переглянуті пенсії ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань. Будуть перераховані доплати за понаднормовий стаж виключно для осіб, що не працюють.

    Читайте також:
    Теги: пенсіонери економіка гроші фінанси Пенсійний фонд пенсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Пенсійному фонді пояснили, як і кому перерахують пенсії з 1 липня