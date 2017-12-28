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    Близько 13 тисяч українських компаній експортують свою продукцію до ЄС

    До ЄС Україна найбільше екпортує продуктів агропромислового комплексу та харчової промисловості
    За два роки кількість українських компаній, які торгують з Європейським Союзом, збільшилось на 40%. Про це заявила заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі та торговий представник України Наталя Микольська, передає «Європейська правда». За словами Микольської, за останні 2 роки збільшення українського експорту до ЄС
    • Сьогодні, 14:05
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    До ЄС Україна найбільше екпортує продуктів агропромислового комплексу та харчової промисловості

    За два роки кількість українських компаній, які торгують з Європейським Союзом, збільшилось на 40%.

    Про це заявила заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі та торговий представник України Наталя Микольська, передає «Європейська правда».

    За словами Микольської, за останні 2 роки збільшення українського експорту до ЄС стало тенденцією. За 2017 рік темпи зростання склали понад 30%.

    Також збільшився експорт не тільки у грошовому виразі, а й у фізичній величині. Поступово зростає кількість компаній, що постачають продукцію на ринок ЄС. 

    «Наразі такі поставки проводять майже 13 тисяч українських компаній, це на 40% більше, ніж на момент старту дії зони вільної торгівлі. Це свідчить про те, що все більше українських компаній відкривають для себе ринок ЄС», - пояснила Микольська.

     


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    За статистикою, до ЄС Україна екпортує близько третини продуктів агропромислового комплексу та харчової промисловості, 21,4% металургійного комплексу та 15,3 машинобудування. 

     

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