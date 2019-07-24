Боріс Джонсон став прем’єром Британії. Експерт пояснив, якою буде політика щодо України



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Боріс Джонсон - колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Великої Британії

Які найважливіші питання на порядку денному після обрання нового прем’єр-міністра Великої Британії

24 липня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Новий британський прем’єр-міністр. Якою буде політика щодо України?»

Запрошені гості: Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики, який проаналізує процес обрання прем’єр-міністра Великої Британії; які найважливіші питання на порядку денному; якою буде зовнішня політика Великої Британії щодо України.

Як відомо, у Великій Британії обрали нового прем’єр-міністра – ним стане Боріс Джонсон. Це колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ країни.

Голосування за кандидатів на посаду нового прем’єра проходило серед 160 тисяч членів Консервативної партії. Результати голосування стали відомі у вівторок, 23 липня. Головним суперником Джонсона був чинний глава МЗС Джеремі Хант.

За Джонсона виборці віддали 92 тисячі 153 голоси (66%), за Ханта вдвічі менше – 46 тисяч 656 (34%).