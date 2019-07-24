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    Боріс Джонсон став прем’єром Британії. Експерт пояснив, якою буде політика щодо України

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    <span>Боріс Джонсон - колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Великої Британії</span> - Боріс Джонсон став прем’єром Британії. Експерт пояснив, якою буде політика щодо України
    Боріс Джонсон - колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Великої Британії

    Які найважливіші питання на порядку денному після обрання нового прем’єр-міністра Великої Британії

    24 липня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Новий британський прем’єр-міністр. Якою буде політика щодо України?»

    Запрошені гості: Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики, який проаналізує процес обрання прем’єр-міністра Великої Британії; які найважливіші питання на порядку денному; якою буде зовнішня політика Великої Британії щодо України.

    Як відомо, у Великій Британії обрали нового прем’єр-міністра – ним стане Боріс Джонсон. Це колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ країни.

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    Голосування за кандидатів на посаду нового прем’єра проходило серед 160 тисяч членів Консервативної партії. Результати голосування стали відомі у вівторок, 23 липня. Головним суперником Джонсона був чинний глава МЗС Джеремі Хант.

    За Джонсона виборці віддали 92 тисячі 153 голоси (66%), за Ханта вдвічі менше – 46 тисяч 656 (34%).

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