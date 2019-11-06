Зеленський створив Раду з питань свободи слова, до якої увійшли 15 осіб



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Указом Зеленського затверджуються положення про Раду та її персональний склад

Володимир Зеленський видав сьогодні, 6 листопада, указ, яким утворив консультативно-дорадчий орган при президентові України під назвою «Рада з питань свободи слова та захисту журналістів». Документ опубліковано на сайті глави держави.

«З метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю утворити Раду з питань свободи слова та захисту журналістів», - йдеться в указі глави держави.

Основними завданнями Ради буде формування пропозицій щодо захисту інформаційного простору в інтересах інформаційної безпеки України, забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об'єктивної, достовірної інформації, а також забезпечення гарантій законної професійної діяльності журналістів.

Також найближчим часом мають бути затверджені положення про Раду та її персональний склад, який пропонують сформувати з числа журналістів, вчених, експертів, а також представників громадських об'єднань та міжнародних організацій, діяльність яких стосується питань свободи слова та захисту журналістів. Також у роботі Ради зможуть брати участь із правом дорадчого голосу консультанти та спостерігачі від міжнародних організацій.

Президентом Зеленським запропонований такий склад ради:

Міський Вадим Васильович — громадський діяч, секретар Ради

Бурмагін Олександр Олександрович — юрист

Влащенко Наталія Вікторівна — журналіст, продюсер

Городецька Ірина Олегівна — юрист

Гуменюк Наталія Петрівна — журналіст

Дуцик Діана Ростиславівна — громадський діяч

Єлізаров Павло Олександрович — продюсер

Кречетов Максим Геннадійович — журналіст

Лебедєва Тетяна Яківна — громадський діяч

Остапа Світлана Віталіївна — журналіст, редактор

Писанко Людмила Олександрівна — редактор

Попова Тетяна Валеріївна — громадський діяч

Томіленко Сергій Антонович — громадський діяч, журналіст

Шевченко Тарас Сергійович — юрист, громадський діяч

Штурхецький Сергій Володимирович — громадський діяч.

Водночас такими, що втратили чинність, визнаються укази президента від 23 лютого 2016 року № 61 «Про Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова», а також від 12 грудня 2016 року № 552 та від 15 грудня 2017 року № 421 «Про зміни у складі Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.