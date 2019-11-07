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    Тиск на незалежні ЗМІ не має нічого спільного з європейськими стандартами - Порошенко

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    <p>&laquo;Обшуки та арешт рахунків - це є спроби припинити мовлення будь-якого каналу. Це проблема не каналу і не якийсь окремий випадок&raquo;, - зауважив Порошенко</p> - Тиск на незалежні ЗМІ не має нічого спільного з європейськими стандартами - Порошенко

    «Обшуки та арешт рахунків - це є спроби припинити мовлення будь-якого каналу. Це проблема не каналу і не якийсь окремий випадок», - зауважив Порошенко

    Порошенко прокоментував обшуки у власника телеканалу «Прямий»

    Тиск правоохоронних органів на телеканал «Прямий» і його власника – це лише складова частина загального процесу, який зараз відбувається в Україні. І це немає нічого спільного з європейськими стандартами.

    Так прокоментував обшуки у власника телеканалу «Прямий» лідер партії «Європейська Солідарність», народний депутат Петро Порошенко, який перебуває в Донецькій області.

    «Було дуже багато каналів, які говорили неправду про мене. І мені точно не подобалося те, що вони говорили. Але тут ми маємо керуватися принципом Вольтера: «Я не поділяю вашу думку, але я готовий віддати життя за те, щоб ви мали право її висловити». Це був мій принцип», – сказав Порошенко, якого цитує пресслужба партії «ЄС».

    «Вчора були заяви керівника профільного комітету, представника уряду про те, що вони збираються притягати до відповідальності журналістів, контролювати інтернет», – акцентував Порошенко, коментуючи ініціативи представників монобільшості запровадити кримінальну відповідальність для журналістів.

    Він зауважив, що «не впевнений, що про це знає президент Зеленський».

    «Але я твердо переконаний, що це саме той випадок, який потребує його втручання. Обшуки та арешт рахунків – це є спроби припинити мовлення будь-якого каналу. Це проблема не каналу і не якийсь окремий випадок. Це проблема України загалом і європейського вибору держави. Бо це точно не має нічого спільного ні з європейськими правилами, ні з європейськими цінностями», – наголосив Порошенко.

    Він запевнив, що партія «Європейська Солідарність» буде захищати свободу слова в Україні.

    Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у власника телеканалу «Прямий», колишнього народного депутата Володимира Макеєнка.

    Нагадаємо, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський на парламентських слуханнях про безпеку журналістів 6 листопада заявив, що в Україні планують запровадити відповідальність журналістів за розповсюдження неправдивої або маніпулятивної інформації.

    Петро Порошенко ЗМІ Верховна Рада Європейська солідарність Володимир Зеленський президент журналіст
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