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    Бойовики активно відпрацьовують «дії підрозділів у наступі» − військова розвідка

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    Бойовики Донбасу активно відпрацьовують наступальні дії - Бойовики активно відпрацьовують «дії підрозділів у наступі» − військова розвідка
    Бойовики Донбасу активно відпрацьовують наступальні дії

    Всі заходи бойової підготовки російських окупаційних військ контролюються комісією зі штабу командування Сухопутних військ ЗС РФ (Москва)

    Командування збройних сил РФ продовжує нарощування оперативних можливостей угруповань російських окупаційних військ, які розгорнуті на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Головне управління розвідки ГУР) Міноборони України.

    За даними ГУР, зокрема, в російсько-окупаційній гібридній армії активізовано проведення заходів бойової підготовки підрозділів, які відновлюють боєздатність після проведення ротації з метою бойового злагодження та підготовки до застосування проти підрозділів Об’єднаних сил.

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    «4 лютого на полігонах російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей розпочато проведення позапланових батальйонних тактичних навчань, зборів з командирами батальйонів/дивізіонів та тренування з корегувальниками артилерійського вогню з’єднань і частин 1 та 2 АК, з виконанням практичних стрільб. Особливістю проведення заходів бойової підготовки є відпрацювання питань «дій підрозділів у наступі», − йдеться у повідомленні.

    Всі заходи бойової підготовки російських окупаційних військ контролюються комісією зі штабу командування Сухопутних військ ЗС РФ (Москва), яка перебуває на тимчасово окупованих територіях Сходу України з 25 січня ц.р.

    Раніше військова розвідка повідомляла про те, що окупанти залякують населення Донбасу «фізичним знищенням українською владою».

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