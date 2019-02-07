Російські найманці у пунктах пропуску навмисно затримують у чергах на морозі жителів Донбасу − ОБСЄ



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Фото: Укрінформ

Жінки віком від 45 до 60 років розповіли спостерігачам ОБСЄ, що їм знадобилося 4–5 годин, щоб оформитись і пройти блокпост окупантів і КПВВ

Українська сторона СЦКК повідомляє: збройні формування РФ та їхні найманці не припиняють створювати складнощі на блокпостах та КПВВ уздовж лінії зіткнення, які загрожують життю та здоров'ю цивільного населення. Про це свідчать дані звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 06 лютого.

Згідно з повідомленням, 5 лютого, орієнтовно о 09:30 на блокпості збройних формувань та їхніх найманців, розташованому на південь від мосту в Станиці Луганській, спостерігачі зафіксували, що в черзі на перехід до підконтрольних владі України районів чекали приблизно 1000 осіб, а тимчасом в протилежному напрямку − близько 50 осіб.

Приблизно через дві з половиною години члени патруля Місії зафіксували, що на контрольному пункті в'їзду-виїзду, розташованому на північ від мосту в Станиці Луганській, в черзі на перехід до підконтрольних владі України районів чекали приблизно 1000 осіб, а в протилежному напрямку − близько 100 осіб.

Крім того, три жінки (віком від 45 до 60 років) розповіли спостерігачам, що їм знадобилося 4–5 годин, щоб оформитись і пройти блокпост окупантів і КПВВ.

Українська сторона СЦКК вкотре заявляє, що створення взимку ситуації неорганізованості в роботі КПВВ з боку російсько-окупаційних військ демонструє їх абсолютно зневажливе ставлення до мирних мешканців Донбасу.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що на одному з блокпостів на підконтрольній бойовикам території «ЛНР» під час допиту представниками «МДБ» померло троє чоловіків.

Раніше розвідка Міноборони повідомляла про те, що окупанти залякують населення Донбасу «фізичним знищенням українською владою».