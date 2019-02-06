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    З Росії в Донбас таємно доставили 122-мм гаубиці та бронетранспортери – розвідка

    • Розсилка
    З Росії в Донбас таємно доставили 122-мм гаубиці та бронетранспортери – розвідка

    Командування ЗС РФ збільшило кількість перевірок комісіями для посилення контролю за діяльністюгібридної армії, що пов’язано з великим обсягом необлікованих зброї та боєприпасів

    Росія продовжує приховано нарощувати обсяги постачання озброєння, військової техніки та боєприпасів для потреб російсько-окупаційної гібридної армії через неконтрольовані ділянки кордону на Сході України. Зокрема, з Росії на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей приховано доставлена чергова партія 122-мм гаубиць Д-30 та бронетранспортерів БТР-80. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

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    За даними ГУР, командування ЗС РФ збільшило кількість перевірок комісіями для посилення контролю за діяльністю російських окупаційних військ, що пов’язано з великим обсягом необлікованих зброї та боєприпасів у з’єднаннях і частинах та ротаційними заходами командного складу (командувань, штабів корпусів, бригад, окремих частин корпусного підпорядкування) у 1 та 2 армійського корпусу бойовиків.

    Зокрема, з 25 січня на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей триває робота комплексної комісії командування сухопутних військ ЗС РФ з метою перевірки укомплектованості особовим складом, стану бойової готовності з’єднань та частин російських окупаційних військ, а також питань їх всебічного забезпечення, наявності та технічного стану озброєння та військової техніки.

    Напередодні військова розвідка повідомляла, що на одному з блокпостів на підконтрольній бойовикам території «ЛНР» під час допиту представниками «МДБ» померло троє чоловіків

    Раніше військова розвідка повідомляла про те, що окупанти залякують населення Донбасу «фізичним знищенням українською владою».

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