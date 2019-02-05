Російське командування шляхом підробки подовжує контракти бойовиків Донбасу на два роки – військова розвідка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: espreso.tv

Командування російсько-окупаційних військ намагається не допустити зниження рівня укомплектованості особовим складом підрозділів бойовиків

Командування російсько-окупаційних військ намагається не допустити зниження рівня укомплектованості особовим складом підрозділів бойовиків. Зокрема, відповідно до негласного розпорядження російського командування, представниками кадрових органів військових формувань окупаційних військ здійснюється підробка контрактів військовослужбовців, насамперед з місцевого населення, з подовженням термінів їх дії на два роки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Водночас, за даними військової розвідки, окупаційними адміністраціями на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей проводиться низка пропагандистських заходів для підвищення вмотивованості місцевого населення до проходження військової служби в лавах російсько-окупаційних військ.

«У якості інформаційних приводів окупанти використовують пам’ятні дати, зокрема 30-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. Для забезпечення вказаних заходів окупаційна влада здійснює пошук учасників бойових дій на території Афганістану в 1979-1989 роках, насамперед серед тих осіб, що проходили службу в лавах російсько-окупаційних військ на Сході України», - сказано у повідомленні ГУР.

Напередодні повідомлялося, що на Донбасі російські окупанти розмістили «Гвоздики», «Жаби» та десятки танків.