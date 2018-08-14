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    Бойовики на Донбасі 19 разів порушили «тишу», втрат немає

    • Розсилка
    Бойовики на Донбасі 19 разів порушили «тишу», втрат немає

    Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

    Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 19 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі двічі із важкого озброєння.

    Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

    «Окупанти відкривали прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Майорськ, Красногорівка, Чермалик, Водяне, Гнутове, Павлопіль, Лебединське та Широкине», - йдеться у повідомленні.

    Окрім того, ворог обстріляв захисників Чермалика із мінометів калібру 82 мм, а позиції біля Водяного -  із мінометів калібру 120 та 82 мм.

     

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