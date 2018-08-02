Бойовики на Донбасі б'ють із мінометів і стрілецької зброї, поранено двох бійців



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На Донеччині окупанти випустили 5 мін за добу

Обстріли зафіксовано в районі населених пунктів Кримське, Новолуганське, двічі - поблизу Гнутового, та тричі - біля Широкиного

У четвер, 2 серпня, з початку доби до опівдня російські окупанти на Донбасі 8 разів прицільно обстріляли українських військових.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає прес-служба відомства.

Терористи били зі стрілецької зброї, а також випустили 5 мін калібру 82 мм по захисникам Водяного.

Обстріли також зафіксовано в районі населених пунктів Кримське, Новолуганське, двічі - поблизу Гнутового, та тричі - біля Широкиного.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє бійців Операції об'єднаних сил отримали поранення. Військовослужбовцям надали медичну допомогу у військовому мобільному госпіталі, стан їхнього здоров’я задовільний.