Бойовики на Донбасі мінують українські позиції із заборонених боєприпасів

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не зафіксовано

Окупанти застосовують заборонені міни ПОМ-2

Минулої доби, 2 грудня, три факти порушення режиму припинення вогню бойовиків на Донбасі зафіксовано поблизу Водяного. Там противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Окрім того, на вищевказаній ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 3 грудня, російсько-окупаційні війська двічі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, Так, неподалік Водяного ворог застосував декілька мін калібром 120 міліметрів, а також здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.

«Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців, застосування ворогом заборонених зразків важкого озброєння негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – додали у штабі.

Зазначається, що вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

«Українські воїни продовжують виконувати завдання за призначенням. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою», – резюмується у звіті.