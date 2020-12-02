Окупанти на Донбасі планують з січня розпочати призов на строкову службу

Бойовики провели опитування для вивчення ставлення, так званих «військовозобов’язаних» до проходження строкової служби

Окупанти на Донбасі планують з січня 2021 року розпочати призов на строкову службу громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара.

Зазначається, що для вивчення ставлення, так званих «військовозобов’язаних» до проходження строкової служби було проведено опитування «резервістів» наприкінці листопада.

«Наразі лише 15% респондентів виявили бажання пройти військову службу, інші ж відповіли, що будуть чинити супротив всіма способами (близько 50%), намагатимуться залишити тимчасово окуповану територію (близько 25%), спробують відкупитися або «відкосити (10%)», — додав Шаравара.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує докладати зусиль щодо підтримання у готовності до застосування оперативного угруповання російських окупаційних військ. У зв’язку з низьким рівнем укомплектованості особовим складом 1(Донецьк) та 2 (Луганськ) АК окупанти розглядають питання про введення з січня 2021 року призову на строкову службу громадян, які проживають на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях», — поінформував Шаравара.

Нагадаємо, СБУ оголосила трьох бойовиків «ДНР» у міжнародний розшук.

Як повідомлялося, минулої доби бойовики обстріляли українських бійців з гранатомета.