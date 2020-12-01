СБУ оголосила трьох бойовиків «ДНР» у міжнародний розшук

Бойовики причетні до обстрілів позицій українських військових підрозділів та правоохоронних органів

Служба безпеки України оголосила у міжнародний розшук трьох бойовиків незаконного збройного угруповання «ДНР». Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Контррозвідка Служби безпеки України викрила трьох учасників незаконних збройних формувань так званої «ДНР», які брали активну участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил. За даними слідства, троє фігурантів, один з яких є начальником штабу протитанкового дивізіону так званої Гвардійської оперативно-тактичної групи «Кольчуга», у 2014-2015 роках приєдналися до лав терористичних угруповань. Встановлено, що бойовики причетні до обстрілів позицій українських військових підрозділів та правоохоронних органів», – мовиться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що оскільки бойовики постійно перебувають на непідконтрольних Києву територіях, їм заочно оголошено про підозру вчинені злочинів за за частиною 1 статті 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) та частиною 2 статті 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України, їх також оголосили у міжнародний розшук.

«Наразі судом вирішується питання щодо здійснення стосовно підозрюваних спеціального досудового розслідування», – зазначили у СБУ.

Слідчо-розшукові дії відбувалися під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.