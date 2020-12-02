Суд на рік продовжив розслідування проти Порошенка за «організацію контрнаступу у 2014 році»

Справа проти Порошенка відкрита заявою нардепа з ОПЗЖ Нестора Шуфрича

Печерський районний суд продовжив на рік термін досудового розслідування кримінального провадження, яке було відкрите за заявою нардепа з ОПЗЖ Нестора Шуфрича проти п’ятого президента, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка за організацію контрнаступу української армії на Донбасі у 2014 році. Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань. Він наголосив, що справи проти п’ятого президента координуються Офісом Зеленського, який ставить силовикам завдання щодо переслідування лідера опозиції.

«Ми всі слухали лицемірне привітання президента Зеленського, коли він, наприклад, говорив про необхідність захисту України від зовнішнього ворога. А в той же час 26 листопада цього року ще на рік рішенням Печерського суду було продовжене так зване «досудове розслідування» заяви Шуфрича, який вимагає оголосити злочином наказ п’ятого президента України Порошенка про контрнаступ, про захист України від агресії Російської Федерації», – повідомив Головань.

«1,5 року розслідувало ДБР цей юридичний «треш», як казав колишній генеральний прокурор Рябошапка. Звичайно, що нічого вони не розслідували, але вони хочуть продовжувати витрачати кошти платників податків на цю маячню. І ми розуміємо, що справа не в Шуфричі, а справа в системній роботі проросійських сил, що міцно окопалися в президентському Офісі. Це так звана «юридична команда» Портнова-Татарова, які й координують всі ці десятки кримінальних справ, спрямовані проти опозиції, проти п’ятого президента України Порошенка і його політичної сили в інтересах держави-агресора, в інтересах Росії», – переконаний адвокат.

Головань повідомив, що ще одне провадження зареєстроване Офісом генпрокурора проти Порошенка за те, що у 2016 році законом України були запроваджені європейські конкурсні процедури для відбору керівників закладів культури.

«Президент Зеленський в своєму привітанні говорив про ідеали людей, які йшли на барикади під час Революції на граніті, Революції гідності. У той же час з’явилося нове кримінальне провадження проти п’ятого Президента Порошенка. Суть особисто зареєстрованого Генеральним прокурором Венедіктовою за ухвалою того ж Печерського районного суду провадження – намагаються оголосити злочином підписання президентом Порошенком у січні 2016-го року прийнятого Верховною Радою закону, який запровадив конкурсні процедури і контрактну форму працевлаштування для керівників закладів культури – театрів, музеїв тощо. Тобто запровадження президентом Порошенком і українським парламентом європейського порядку призначення керівників закладів культури», – повідомив Головань.

Він наголошує, що у такий спосіб влада намагається зруйнувати здобутки нашої держави на європейському шляху. За командою з Офісу Зеленського триває і переслідування телеканалу «Прямий» – зазначає Головань.

«Вже більш ніж півтора року продовжується і ще рік буде начебто розслідуватись провадження стосовно відомого опозиційного телеканалу «Прямий». Вже багато хто й забув, що це було спочатку провадження, яке було розпочато за заявою того ж таки Портнова, який стверджував усілякі вигадки про начебто порушення закону Петром Порошенком», – нагадав адвокат Головань.

«Вже у вересні цього року заступник генерального прокурора Говда був вимушений визнати офіційно в своїй постанові, що жодних матеріалів, які б свідчили про будь-які порушення закону з боку п’ятого президента, матеріали цього провадження не містять. Отже, відповідно до закону, навіть розслідувати ДБР тут не має повноважень. Однак це триває вже більше півтора року, а збираються розслідувати ще рік це кримінальне провадження. Скоювати обшуки, інші так звані слідчі дії з єдиною метою – організацією політичних переслідувань і тиску на опозиційний телеканал», – наголошує Ігор Головань.