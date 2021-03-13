Бойовики на Донбасі не відводять озброєння, - ОБСЄ
Найбільш напруженою була ситуація в Луганській області
Про це йдеться в щоденному звіті місії ОБСЄ за 12 березня.
Найбільш напруженою була ситуація в Луганській області. Там місія ОБСЄ зафіксувала відразу 14 порушень режиму припинення вогню і вибухи.
При цьому, велика частина порушень відбувалася в районі міста Попасна. Також наголошується, що в Попасній напруженою ситуація була і в попередні дні.
В Донецькій області напруженою залишається ситуація біля Лебединського. На Донеччині зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню і вибухи.
Напружена ситуація на Луганщині та з відведенням озброєння. Члени ОБСЄ зафіксували 22 реактивні системи залпового вогню, 4 гаубиці та 1 протитанкову гармату, які були розміщені в порушення ліній відведення в
непідконтрольних уряду районах.