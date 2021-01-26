Бойовики на Донбасі обстріляли українських захисників біля Авдіївки та Мар'їнки

Окупанти відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета

Окупанти на Донбасі протягом поточної доби, 26 січня, двічі обстріляли українських захисників. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що порушення режиму припинення вогню були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«Так, неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета. В передмісті Мар’їнки українські захисники зафіксували кілька пострілів снайпера російсько-окупаційних військ», ‒ йдеться у повідомленні.

Наголошується, що на обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

«Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів серед українських військовослужбовців немає», ‒ інформують у штабі ООС.

Пресцентр також наголосив, що сапери ДСНС розмінували майже п’ять гектарів території та передали на знищення 99 вибухонебезпечний предметів.

Нагадаємо, минулої доби, 25 січня, бойовики сім разів порушили перемир'я на Донбасі і поранили військовослужбовця.

Також повідомлялося, що стало відоме ім'я українського морпіха, вбитого 21 січня на Донбасі (фото).