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    Бойовики на Донбасі заглушили й обстріляли безпілотник ОБСЄ

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    Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ - Бойовики на Донбасі заглушили й обстріляли безпілотник ОБСЄ
    Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

    Спостерігачі ОБСЄ були змушені приземлили літальний апарат та залишити цей район

    Бойовики російських збройних формувань обстріляли безпілотник Місії ОБСЄ поблизу окупованого Спартака Донецької області.

    Про це йдеться у щоденному звіті № 18/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 25 січня.

    «23 січня, перебуваючи в н. п. Спартак (непідконтрольний урядові, 9 км на північ від Донецька) для виконання анонсованого польоту безпілотного літального апарата (БПЛА) малого радіуса дії, команда СММ чула 7 пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно за 1 км на захід», – йдеться у звіті.

    За оцінками СММ, вогонь було спрямовано на безпілотник, що пролітав на відстані приблизно за 1,1 км на захід від місця перебування патруля

    Зазначається, що під час цього польоту БПЛА також зазнав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, ймовірно через глушіння).

    Спостерігачі ОБСЄ були змушені приземлили літальний апарат та залишити цей район.

    Нагадаємо, 25 січня окупанти на Донбасі під час обстрілу поранили українського бійця.

    24 січня бойовики за добу п’ять разів обстріляли позиції українських бійців.

    Також нагадаємо, стало відоме ім'я українського морпіха, вбитого 21 січня на Донбасі (фото).

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі безпілотник
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