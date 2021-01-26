Незламні духом, безсмертні душею: Київ вшановує загиблих Героїв АТО (фото)

Сітілайти зі світлинами загиблих героїв встановлені на центральних вулицях Києва

Столична влада прагне привернути увагу киян та гостей міста до військових подій на Донбасі

У центральних районах Києва на об'єктах зовнішньої реклами (сітілайтах) розміщені світлини Героїв загиблих (померлих) учасників бойових дій АТО/ООС. Про це повідомляє Київський міський центр допомоги учасникам Антитерористичної операції.

Таким чином Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції та міська влада вшановує загиблих Героїв та прагне привернути увагу киян та гостей міста до військових подій, які відбуваються на території України з 2014 року.

Такі сітілайти розміщені за адресами:

вул. Терещенківська,13

вул. Софіївська,23

вул. Басейна,12/2

бул. Лесі Українки, 20

бул. Лесі Українки, 22

бульв. Тараса Шевченка, навпроти будинку №14

вул. Велика Житомирська, 40

вул. Богдана Хмельницького,88-92

вул. Богдана Хмельницького,86

вул. Богдана Хмельницького,47

вул. Велика Васильківська,65

вул. Велика Васильківська,41

вул. Пушкінська, 28

«Це наш перший подібний проєкт і ми дуже сподіваємося, що аналогічні проєкти будемо робити і надалі, приурочуючи їх до різних пам'ятних дат в історії російсько-української війни», – зазначив Київський міський центр допомоги учасникам Антитерористичної операції.