Стало відоме ім'я українського морпіха, вбитого вчора на Донбасі (фото)

Старший матрос Олександр Отрєп’єв захищав Україну в 36 окремій бригаді морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського

На Донбасі 21 січня у районі селища Гнутове від руки російського снайпера загинув військовий 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського старший матрос Олександр Отрєп’єв. Про це йдеться на сторінці побратимів морпіха у Facebook.

Зазначається, що 28-річний загиблий морпіх був з села Приют Єланецького району Миколаївської області. Він загинув в результаті кульового поранення в шию зі снайперської зброї. Його призвали на строкову військову службу в 2013 році, а пізніше він перейшов на службу за контрактом.

«Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він назавжди залишиться в нашій пам'яті. Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує і висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра», ‒ йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на Донбасі від кулі снайпера загинув український морпіх.

Раніше повідомлялося, що 21 січня на Донбасі незаконні збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню. Про факт порушення перемир'я повідомлено представникам ОБСЄ.