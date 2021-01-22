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    Стало відоме ім'я українського морпіха, вбитого вчора на Донбасі (фото)

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    Побратими Олександра висловлюють співчуття рідним - Стало відоме ім'я українського морпіха, вбитого вчора на Донбасі (фото)
    Побратими Олександра висловлюють співчуття рідним
    Скрін з фото 36-ї окремої бригади морської піхоти

    Старший матрос Олександр Отрєп’єв захищав Україну в 36 окремій бригаді морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського

    На Донбасі 21 січня у районі селища Гнутове від руки російського снайпера загинув військовий 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського старший матрос Олександр Отрєп’єв. Про це йдеться на сторінці побратимів морпіха у Facebook.

    Зазначається, що 28-річний загиблий морпіх був з села Приют Єланецького району Миколаївської області. Він загинув в результаті кульового поранення в шию зі снайперської зброї. Його призвали на строкову військову службу в 2013 році, а пізніше він перейшов на службу за контрактом.

    «Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він назавжди залишиться в нашій пам'яті. Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує і висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра», ‒ йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, на Донбасі від кулі снайпера загинув український морпіх.

    Раніше повідомлялося, що 21 січня на Донбасі незаконні збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню. Про факт порушення перемир'я повідомлено представникам ОБСЄ.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі обстріл смерть військові Facebook
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