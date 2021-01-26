Бойовики сім разів порушили перемир'я на Донбасі, поранений військовий

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

У понеділок, 25 січня, збройні формування Російської Федерації сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє пресцентр командування ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Південного збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь зі зброї різних видів – мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Хутір Вільний, російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів отримав поранення один український воїн. Військовослужбовця оперативно доставили до медичного закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», біля Тарамчука противник двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї та Павлополя окупанти використали проти наших захисників стрілецьку зброю, а неподалік Водяного – ще й підствольний гранатомет.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 26 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 25 січня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 75 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4521 транспортний засіб та 4370 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялась одна особа.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 429 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 985 осіб. Через КППВ «Новотроїцьке» – 64 та 78 осіб відповідно.

Нагадаємо, 25 січня окупанти на Донбасі під час обстрілу поранили українського бійця.

24 січня бойовики за добу п’ять разів обстріляли позиції українських бійців.

Також нагадаємо, стало відоме ім'я українського морпіха, вбитого 21 січня на Донбасі (фото).