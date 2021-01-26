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    Окупанти продали у Криму ще один відомий винний завод

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    Винний завод &laquo;Коктебель&raquo; виробляє сухі, напівсухі і напівсолодкі вина, портвейни - Окупанти продали у Криму ще один відомий винний завод
    Винний завод «Коктебель» виробляє сухі, напівсухі і напівсолодкі вина, портвейни
    Фото з відкритих джерел

    Завод придбала компанія з Ленінградської області за $1,43 млн

    В окупованому Криму на аукціоні продали винний завод «Коктебель». Відповідні дані опубліковано на офіційному російському сайті для розміщення інформації про проведення торгів.

    Зазначається, що в аукціоні брали участь дві компанії та одна фізична особа. «Переможцем стало ТОВ «Завод марочних вин «Коктебель», яке раніше орендувало майно підприємства», ‒ йдеться у повідомленні.

    Компанія, що перемогла на торгах, належить російському «Гатчинському спиртовому заводу» з Ленінградської області.

    Згідно з інформацією на сайті про проведення торгів, завод продали за 110 млн російських рублів, що еквівалентно $1,43 млн. Лот складався з 73 нежитлових будівель, виробничих цехів та іншої нерухомості, а також земельних ділянок.

    Як повідомлялося, завод «Коктебель» був виставлений на продаж у середині січня цього року. Стартова ціна становила понад 100 млн російських рублів ($1,36 млн).

    До відома, винний завод «Коктебель» виробляє сухі, напівсухі і напівсолодкі вина, портвейни. У нього є свої виноградники площею близько 1 тисячі гектарів.

    Нагадаємо, у грудні минулого року винний завод «Масандру» продали компанії «Південний проєкт», яка є дочірньою фірмою банку «Росія». Цей банк та його основні публічні бенефіціари перебувають під міжнародними санкціями з березня 2014 року.

    Мінреінтеграції ініціюватиме проти причетних до продажу національні санкції, судове переслідування, зокрема в міжнародних судах та звертатиметься до міжнародних партнерів для посилення санкцій проти причетних.

    Теги: Крим Росія окупанти санкції завод аукціон майно
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