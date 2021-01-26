Окупанти продали у Криму ще один відомий винний завод

Завод придбала компанія з Ленінградської області за $1,43 млн

В окупованому Криму на аукціоні продали винний завод «Коктебель». Відповідні дані опубліковано на офіційному російському сайті для розміщення інформації про проведення торгів.

Зазначається, що в аукціоні брали участь дві компанії та одна фізична особа. «Переможцем стало ТОВ «Завод марочних вин «Коктебель», яке раніше орендувало майно підприємства», ‒ йдеться у повідомленні.

Компанія, що перемогла на торгах, належить російському «Гатчинському спиртовому заводу» з Ленінградської області.

Згідно з інформацією на сайті про проведення торгів, завод продали за 110 млн російських рублів, що еквівалентно $1,43 млн. Лот складався з 73 нежитлових будівель, виробничих цехів та іншої нерухомості, а також земельних ділянок.

Як повідомлялося, завод «Коктебель» був виставлений на продаж у середині січня цього року. Стартова ціна становила понад 100 млн російських рублів ($1,36 млн).

До відома, винний завод «Коктебель» виробляє сухі, напівсухі і напівсолодкі вина, портвейни. У нього є свої виноградники площею близько 1 тисячі гектарів.

Нагадаємо, у грудні минулого року винний завод «Масандру» продали компанії «Південний проєкт», яка є дочірньою фірмою банку «Росія». Цей банк та його основні публічні бенефіціари перебувають під міжнародними санкціями з березня 2014 року.

Мінреінтеграції ініціюватиме проти причетних до продажу національні санкції, судове переслідування, зокрема в міжнародних судах та звертатиметься до міжнародних партнерів для посилення санкцій проти причетних.