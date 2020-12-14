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    Рада завтра підтримає законопроєкти про «особливий статус» Донбасу та діяльність НАЗК ─ Гетманцев

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    У вівторок несподіванок на пленарному засіданні не буде, - Гетманцев - Рада завтра підтримає законопроєкти про «особливий статус» Донбасу та діяльність НАЗК ─ Гетманцев
    У вівторок несподіванок на пленарному засіданні не буде, - Гетманцев

    Кадрові питання Верховна Рада не буде розглядати ─ депутат

    Верховна Рада завтра, 15 грудня, під час пленарного засідання має намір підтримати законопроєкт про «особливий статус» Донбасу та два законопроєкти, пов’язані з діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це заявив народний депутат України Данило Гетманцев.

    «Я не думаю, що буде якась несподіванка. А яка там може бути несподіванка, якщо там закон (законопроект про «особливий статут» Донбасу— ред.) на два слова? Я думаю, що продовження статусу буде проголосовано без будь-яких (питань — ред.). Також і НАЗК (мова йде про два законопроекти, пов’язані з діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції - ред.). Ці законопроекти є спільним напрацюванням всіх фракцій, тому вони будуть проголосовані без питань», ─ зазначив нардеп.

    Гетманцев зазначив також, що кадрові питання Верховна Рада не буде розглядати.

    Як повідомлялося, спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада у вівторок, 15 грудня, розгляне законопроєкти про відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.

    Теги: Донбас Верховна Рада депутат закон НАЗК статут Дмитро Разумков Данило Гетманцев
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