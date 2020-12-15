Україна готує нові санкції через продаж окупантами винзаводу «Масандра»

Напередодні окупаційна влада Криму незаконно продала український винзавод «Масандра»

Україна буде ініціювати запровадження нових міжнародних санкцій проти Росії та судові позови в міжнародних судах через присвоєння та продаж українського винзаводу «Масандра» в окупованому Криму. Також Київ буде вводити національні санкції.

Про це заявив міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, жодна з компаній, «яка б насправді могла бути зацікавлена у модернізації та розвитку підприємства» не брала участь в «аукціоні» окупаційної влади. Те, що завод продали за ціну, яка мінімально перевищує стартову, свідчить про фіктивність «аукціону», каже Резніков.

«Масандру» продали компанії «Південний проєкт», яка є дочірньою фірмою банку «Росія». Цей банк та його основні публічні бенефіціари перебувають під міжнародними санкціями з березня 2014 року.

Резніков запевнив, що Мінреінтеграції ініціюватиме проти причетних до продажу національні санкції, судове переслідування, зокрема в міжнародних судах та звертатиметься до міжнародних партнерів для посилення санкцій проти причетних.

Окупаційна влада Криму 14 грудня продала за 5,327 млрд рублів (2 млрд гривень або 73 млн доларів) структурам банку «Росія» компанії «Південний проєкт» виноробний завод «Масандра».

Стартова ціна була 5 млрд рублів. В «аукціоні» брала участь лише ще одна компанія — «Естейт Груп».

Основним акціонером та колишнім головою ради директорів банку «Росія» є Юрій Ковальчук, якого називають «касиром Путіна». Після анексії півострова Мінфін США ввів санкції проти Ковальчука.

«Масандра» — один із найбільших виноробних заводів України та Європи. До підприємства входить 9 заводів первинного і вторинного виноробства та 3 самостійних заводи.

Після захоплення Криму «Масандру» окупаційна влада оголосила власністю Управління справами президента Росії. На материковій Україні продовжує діяти держконцерн «Національне виробничо-аграрне об'єднання Масандра», власником якого є Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну України.

У жовтні цього року «депутати» окупованого Криму проголосували за «приватизацію» винзаводу до кінця 2020 року.

14 грудня МЗС відреагувало на приватизацію «Масандри» в окупованому Криму.