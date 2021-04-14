На Донбасі бойовики обстріляли безпілотники ОБСЄ. Що відомо

Про вказані порушення з боку бойовиків Місія ОБСЄ зазначила у своєму звіті від 12 квітня

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників

На Донбасі бойовики більше ніж 10 разів глушили безпілотні летальні апарати Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Також були зафіксовані випадки обстрілу БПЛА спостерігачів. Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю й координації (СЦКК).

Про вказані порушення з боку бойовиків Місія ОБСЄ зазначила у своєму звіті від 12 квітня.

Зокрема, факти глушіння безпілотників ОБСЄ зафіксовані поблизу окупованих населених пунктів Донецької області Спартак, Веселе, Бетманове, Михайлівка, Озерянівка, Федорівка та Пантелеймонівка, а також у Луганській області – поблизу Шимшинівки й Мирного.

Крім цього, біля Спартака і Веселого з окупованої території відбулися обстріл БПЛА ОБСЄ. «Протиправні дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цих порушень українською стороною СЦКК надіслано ноту на СММ ОБСЄ», – повідомили в штабі.

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників із метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби, 13 квітня, було зафіксовано п’ять порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. У передмісті населеного пункту Майорськ БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції наших підрозділів. Один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення. Також за даними розвідки Міноборони України, Росія збільшує ударне угруповання навколо українських кордонів.

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