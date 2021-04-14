Зустріч Кулеби та Блінкена: у Держдепі повідомили деталі

Секретар Блінкен та міністр закордонних справ Кулеба обговорили важливість просування верховенства права

Секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії

Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся в Брюсселі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Як інформують на сайті Держдепу США, секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії.

У ході зустрічі секретар висловив занепокоєння навмисними діями Росії щодо ескалації напруженості з Україною, в тому числі завдяки агресивній риториці та дезінформації, посиленню порушень режиму припинення вогню та переміщенню військ в окупованому Криму та біля кордонів України.

Секретар Блінкен та міністр закордонних справ Кулеба обговорили важливість просування верховенства права та економічних реформ для зміцнення українських інституцій, підтримки антикорупційних зусиль та подальших прагнень до євроатлантичної інтеграції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Брюсселі із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час зустрічі наголосив - необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації.

Нагадаємо, Столтенберг закликав Росію негайно припинити нарощування військ на кордоні з Україною та на окупованих територіях.

13 квітня НАТО провело засідання Комісії Україна-НАТО.

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