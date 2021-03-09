Зеленський готовий зустрітися з кожним «нормандським» лідером окремо

Зустріч лідерів Нормандської четвірки готують понад рік

Зустріч країн Нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція та РФ) з питань врегулювання ситуації на Донбасі готується. Але якщо вона не відбудеться, президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з лідерами цих країн окремо. Про це заявив Зеленський сьогодні під час конференції «Україна.30».

«Я знайду формат, коли зустрінуся з кожним з цих лідерів Нормандської четвірки. Як кажуть, якщо гора не йде до Магомеда, то нічого страшного – значить, я зустрінуся з кожним окремо», – сказав президент.

Він наголосив, що розв'язок «цього важливого питання» відкладати не будуть. Каже, що після блокування діяльності проросійських телеканалів збільшилася кількість збройних провокацій на Донбасі.

«Я не хочу пов'язувати саме з цим (закриттям телеканалів – ред.), але ми бачимо, що це в один час відбувається», – сказав президент і додав, що 10 березня має відбутися засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Нову зустріч в його межах готують уже понад рік. У січні у Берліні відбулась зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки, яка тривала 6 годин, але домовитися хоч про щось не вийшло.

Нагадаємо, на початку року Єрмак взяв участь у зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки». Це сталося 27 січня. Сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників. У президентському офісі не уточнили, коли відбудеться наступна зустріч на рівні радників.

Попередня зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки тривала понад шість годин.

Раніше Єрмак заявив, що нормандська зустріч потрібна для затвердження плану виконання «Мінська».

Також він розповів, що Україна наполегливо виконує свої зобов'язання й чекає від російської сторони такого ж повного виконання досягнутих лідерами «Нормандського формату» домовленостей.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Нормандія й Мінськ – одні з найменш прогнозованих політичних процесів.