План миру на Донбасі готовий і чекає схвалення Росії – Єрмак

Україна чекає на реакцію Росії на новий план мирного врегулювання на Донбасі, який розробили у «нормандському форматі»

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна з Німеччиною і Францією розробила план відновлення миру на Донбасі і чекає схвалення з боку Росії, яка поки мовчить. Про це він розповів під час онлайн-дискусії Німецького товариства зовнішньої політики, передає «Укрінформ».

«Сьогодні на столі лежить конкретний план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною, який, як ми вважаємо, відповідає духу «Мінська», відповідає нормам міжнародного права… Підкреслюю, план мирний на столі і ми дуже чекаємо на таку ж позицію з боку РФ», – заявив Єрмак.

Він зазначив, що якщо РФ з ним не погодиться, то це буде означати, що Кремль не хоче припинення війни.

За словами Єрмака, план є «дуже сильним кроком», і його обговорять на майбутній відеоконференції радників «нормандської четвірки». Там обговорять створення так званих кластерів – основи для «дорожньої карти» з встановлення миру, реінтеграції територій і місцевих виборів.

Напередодні президент Зеленський заявив, що готовий зустрітися з кожним «нормандським» лідером окремо.

Раніше Єрмак заявляв, що Росія блокує роботу Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, на початку року Єрмак взяв участь у зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки». Це сталося 27 січня. Сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників. У президентському офісі не уточнили, коли відбудеться наступна зустріч на рівні радників.

Попередня зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки тривала понад шість годин.

Раніше Єрмак заявив, що нормандська зустріч потрібна для затвердження плану виконання «Мінська».

Також він розповів, що Україна наполегливо виконує свої зобов'язання й чекає від російської сторони такого ж повного виконання досягнутих лідерами «Нормандського формату» домовленостей.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Нормандія й Мінськ – одні з найменш прогнозованих політичних процесів.