Доба на Донбасі: вісім обстрілів бойовиків, один військовий загинув

Доба на Донбасі: зафіксовано вісім обстрілів бойовиків, один військовий загинув

На зухвалі дії противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 10 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», у передмісті селищ Південне та Троїцьке окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Ломакіне, Красногорівка та Мар’їнка загарбники відкривали прицільний вогонь у напрямку позицій Збройних Сил України з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав важке поранення. Воїну оперативно було надано медичну допомогу та врятувати його життя не вдалося.

На зухвалі дії противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців. Так 10 березня зафіксовано проведення інженерних робіт з обладнання позицій в напрямку підрозділів Збройних Сил України на непідконтрольній Уряду України території, в районі населеного пункту Калинове.

Українською стороною СЦКК негайно вживалися заходи щодо припинення порушень, передбачені координаційним механізмом.

Станом на 7 годину ранку, 11 березня, обстрілів не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами .