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    Бойовики випустили 25 мін під Оріховим

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    Бойовики випустили 25 мін під Оріховим

    Пресслужба Міноборони України повідомила про обстановку в районі проведення Операції Об’єднаних сил

    Російські окупаційні війська від початку доби випустили 25 мін по оборонцях Оріхового. Втрат з боку українських захисників немає.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    «Від початку поточної доби станом на 12.00, противник продовжив нехтування Мінськими домовленостями, двічі порушуючи режим припинення вогню на Луганському напрямку», - йдеться в повідомленні.

    З 6.15 російсько-окупаційні війська протягом 20 хвилин випустили 15 мін калібру 120 мм по опорних пунктах наших захисників в районі Оріхового.

    Крім того, з 11.35 по 12.05 окупаційні війська вдруге розпочали обстріли позицій Об’єднаних сил поблизу Оріхового з використанням заборонених мінометів калібру 120 мм. Окупанти випустили 10 мін по цьому напрямку.

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    Як зазначають у пресслужбі, бойових втрат в лавах Об'єднаних сил немає.

    окупанти бойовики на Донбасі Міноборони обстріл Операція Об’єднаних сил
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