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    «Меру» окупованого Новоазовська повідомили про підозру

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    «Меру» окупованого Новоазовська повідомили про підозру

    Наразі зловмисник висвітлює діяльність так званої республіки в підконтрольних бойовикам ЗМІ, пропагуючи злочинні ідеї терористів

    Прокуратура заочно повідомила «виконуючому обов'язки голови адміністрації Новоазовська» про підозру в участі в незаконному збройному формуванні самопроголошеної «Донецької народної республіки». Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Донецької області.

    Згідно досудового розслідування, чоловік, який був «виконуючим обов'язки голови адміністрації Новоазовська» з березня 2016 року, видає незначні накази і розпорядження щодо забезпечення реалізації покладених на «держадміністрації» функцій та забезпечує контроль за виконанням «нормативних документів ДНР».

    У повідомленні наголошується, що злочинна діяльність підозрюваного сприяє створенню системи так званих банківських установ, зокрема відділень «Центрального республіканського банку ДНР», з метою наповнення податками «місцевого бюджету», в тому числі від промислових підприємств, потужності яких знаходяться на тимчасово окупованій території Новоазовська і контролюються терористами.

    Крім того, наголошується, що зловмисник висвітлює діяльність так званої республіки в підконтрольних бойовикам ЗМІ, пропагуючи злочинні ідеї терористів.

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