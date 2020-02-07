Окупанти другий день обстрілюють Оріхове з мінометів



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Втрат з боку українських захисників немає

Бойовики випустили 10 мін по захисниках Оріхового

Російсько-окупаційні війська від початку доби обстріляли опорні пункти українських військових поблизу Оріхового, застосувавши міни 82 мм калібру.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби обліковано один обстріл на Луганському напрямку — починаючи з 11-ї години окупанти випустили 10 мін калібру 82 мм по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних біля Оріхового. Втрат з нашого боку немає», - повідомив речник.

Нагадаємо, напередодні бойовики випустили 25 мін під Оріховим.

Також нагадаємо, що міністр закордонних справ Данії сьогодні приїде на Донбас.

Днем раніше Росія перекинули бойовикам на Донбас чергову партію зброї