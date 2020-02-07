Внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі поранено бійця Об’єднаних сил



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Противник обстрілював українські позиції із забороненої Мінськими домовленостями зброї

6 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири ворожі обстріли

У четвер, 6 лютого, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник з великокаліберного кулемету обстріляв захисників Красногорівки.

Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

двічі поруч з Оріховим – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 25 мін;

в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Вчора, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.