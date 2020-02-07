Внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі поранено бійця Об’єднаних сил
6 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири ворожі обстріли
У четвер, 6 лютого, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник з великокаліберного кулемету обстріляв захисників Красногорівки.
Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:
- двічі поруч з Оріховим – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 25 мін;
- в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Вчора, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.