Бойовики не пустили координатора ОБСЄ до трьох українських полонених у Луганську



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Україна наполягала на зустрічі Фріша із заручниками Дєєвим, Іванчуком та Орищуком, однак окупанти відмовили

За словами Геращенко, світ і ОБСЄ «на жаль, підігрують цим грубим порушенням прав людини з боку РФ, не надаючи відповідної оцінки і реакції»

Бойовики так званої ЛНР не надали дозволу координатору ОБСЄ Тоні Фрішу на зустріч із незаконно утримуваними заручниками, які перебувають у тюрмі окупованого Луганська.

Про це у суботу ввечері повідомила у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

За її словами, Україна наполягала на зустрічі Фріша із заручниками Дєєвим, Іванчуком та Орищуком, однак окупанти відмовили, дозволивши відвідати тільки трьох інших незаконно утримуваних в'язнів.

«До цих заручників жодного разу, попри вимоги української сторони, протягом кількох років не допускали нікого - ні МКЧХ, ні ОБСЄ. У нас є всі підстави для серйозного занепокоєння цим фактом і повною ізоляцією українських військових, незаконно утримуваних окупантами», - написала Геращенко.

Вона додала, що світ і ОБСЄ «на жаль, підігрують цим грубим порушенням прав людини з боку РФ, не надаючи відповідної оцінки і реакції».

Геращенко повідомила, що через недопуск до заручників представника ОБСЄ буде направлено лист до МЗС України і представника ОБСЄ у ТКГ Мартіна Сайдіка, в якому висловлено протест недопуском до українських заручників і тим, що посол Тоні Фріш дозволив собі в окупованому Донецьку стати учасником зйомок антиукраїнського пропагандистського відео проросійськими сепаратистами і РФ.

«Це потребує окремої реакції з боку українського МЗС. .... Звернулася з проханням до президента Петра Порошенка, щоб тема звільнення заручників піднімалася під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 12 квітня», - резюмувала Геращенко.

Нагадаємо, координатор ОБСЄ в гуманітарній групі посол Тоні Фріш відвідав окупований Донецьк, де поспілкувався з чотирма заручниками-військовополоненими.

Відзначимо, останній великий обмін полоненими між Україною і бойовиками пройшов в кінці 2017 року. Звільнення українських політв'язнів, яких утримує Росія, вимагає світова спільнота, однак переговори з цього питання поки не увінчалися успіхом.