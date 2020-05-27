Бойовики обстріляли ділянку розведення сил на Донбасі (мапа боїв)



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Неподалік Новотроїцького противник вів вогонь по наших військовослужбовцях з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів

Сьогодні, 27 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації два рази обстріляли позиції ОС на Донбасі. При цьому бойовики прицільно обстрілювали ділянку розведення сил.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Окупанти обстріляли позиції оперативно-тактичної групи «Схід» поблизу Новотроїцького. Обстріл вівся з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Водночас, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики застосували заборонені міномети калібру 82 мм. Обстріл стався поблизу Новолуганського.

«У відповідь з наявних вогневих засобів, наші воїни відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. Підрозділу Об'єднаних сил й надалі готові негайно реагувати на всі можливі погрози з боку загарбників», - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що окупанти вели цілеспрямований обстріл по ділянці розведення сил і засобів №2 «Золоте» зі стрілецької зброї.

«Такі провокації раз свідчать, що ворог свідомо не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей.

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На ділянках розведення №1 і №3 режим «Тиша» дотримувався», - йдеться у повідомленні.

Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, 26 травня бойовики шість разів обстрілювали українські позиції, в результаті чого загинув один військовий.