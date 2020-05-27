Бойовики обстріляли позиції Збройних сил біля Новотроїцького



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Втрат серед українських захисників внаслідок обстрілу противника немає

Російські окупаційні війська станом на 12.00 27 травня один раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції Об’єднаних сил поблизу Новотроїцького.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, противник один раз порушив режим припинення вогню. На Донецькому напрямку, у період з 8.40 по 9.30, російські окупаційні війська з напрямку окупованого Докучаєвська вели обстріл українських позицій у районі Новотроїцького. Під час обстрілу противник застосовував ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети», - повідомив речник.

За його словами, втрат серед українських захисників внаслідок обстрілу противника немає.

Також повідомлялося, що на Донбасі ворожий снаряд потрапив у бліндаж ЗСУ. Під час обстрілу противник задіяв заборонене Мінськими домовленостями озброєння, а саме, самохідні артилерійські установки 2С1 «Гвоздика» у кількості три одиниці

До слова, сьогодні має розпочатися чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, ОБСЄ, Росія) з врегулювання ситуації на Донбасі в режимі відеоконференції. Однак, як стало відомо Главкому, делегація РФ гальмує початок відеозустрічі Тристоронньої контактної групи