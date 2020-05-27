На Донбасі ворожий снаряд потрапив у бліндаж ЗСУ



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Під час обстрілу ворог задіяв заборонене Мінськими домовленостями озброєння, а саме, самохідні артилерійські установки 2С1 «Гвоздика» у кількості три одиниці

Український захисник, який відпочивав у бліндажі, вижив, - пресслужба ООС

На Донбасі 24 травня під обстріл окупантів потрапив опорний пункт підрозділу 24 бригади Збройних сил України в районі Новолуганського. Про це повідомляється на сторінці 24-ї бригади ім. короля Данила у Facebook.

Зазначається, що у бліндаж, де відпочивав український захисник, влучив снаряд калібру 122 мм.

«У бліндаж в якому відпочивав Петрович, влучив ворожий снаряд 122-го калібру, внаслідок чого його повністю засипало землею. Побратими, які поруч несли службу, кинулись на допомогу та за лічені хвилини Ярослава вдалось відкопати з-під завалів. Тепер на бійця чекає ретельне обстеження у шпиталі, а за необхідності – лікування та реабілітація», - йдеться у повідомленні.

Пресслужба підрозділу поінформувала, що «під час обстрілу противник задіяв заборонене Мінськими домовленостями озброєння, а саме, самохідні артилерійські установки 2С1 «Гвоздика» у кількості три одиниці».

«Слід зазначити, що вогонь по захисниках України вівся з північно-східного району міста Горлівка (Байрак), в безпосередній близькості від жилих помешкань місцевого населення, що мало на меті спровокувати Збройні сили України на відкриття вогню у відповідь, з подальшою фото- і відео фіксацією обстрілів проросійськими пропагандистами. Така поведінка ворога в черговий раз демонструє їх підлість і цинізм, адже тільки окупант може ховатись за спиною цивільного населення», - написали українські захисники.

Як повідомлялося, 26 травня на Донбасі від кулі бойовиків загинув український військовий.