Доба на Донбасі: шість ворожих обстрілів, один військовий загинув



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Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога

Окупанти стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Минулої доби збройні формування Російської Федерації на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню та обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога», – йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

По околицях Новомихайлівки і Новотроїцького окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Пищевика та двічі біля Мар’їнки агресор у вечірній час вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього захисника. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя», – додали у пресцентрі.

Зазначається, що наші військовослужбовці чітко дали зрозуміти загарбникам, що такі злочинні дії без відповіді не залишаться. Прицільним вогнем українські оборонці змусили окупантів згорнути свою збройну активність.

За даними розвідки, минулої доби наші воїни знищили одного та поранили щонайменше ще одного окупанта.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

До слова, Україна в ООН закликала Росію відмовитися від насильства та логіки війни.