Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського і Світлодарська



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Ситуація на лінії зіткнення контролюється українськими підрозділами

Від початку поточної доби станом на 12.30 російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Луганському напрямку.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

«З початком доби в районі Луганського противник з боку Лозового 20 хвилин вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів. А буквально за годину після цього обстрілу, близько 2-ї години ночі, окупанти застосували станкові протитанкові і автоматичні гранатомети поблизу Світлодарська», - сказав речник.

Праута повідомив, що за наявною інформацією, втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

Ситуація на лінії зіткнення контролюється українськими підрозділами.

Зазначимо, 7 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Напередодні голова МЗС назвав три сценарії для Донбасу.

«Якщо ми з вами побачимо, що Путін ніколи нічого не зробить, і наші партнери більше не можуть змусити його піти на прогрес у цьому напрямку, то нам доведеться чесно сказати громадянам України, що цей трек ми більше не можемо виконувати, і нам ніхто не може допомогти... і ми вимушені з вами перейти до треку номер два і т. д. Поки ми з вами не зрозуміємо, що вичерпали всі позиції. Тоді нам потрібно кинути все, посилювати нашу армію і чекати чергової атаки», - сказав Пристайко.

Зі слів міністра закордонних справ, якщо мінські домовленості не будуть виконуватися, то потрібно звертатися до світової спільноти про необхідність «місії з підтримання миру між нами, а найкраще, на всіх окупованих територіях«.