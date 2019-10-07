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    Сьогодні бойовики вже сім разів обстріляли українські позиції

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    Сьогодні бойовики вже сім разів обстріляли українські позиції

    П'ять разів проросійські терористи свідомо порушували Мінські угоди мінометними обстрілами

    Від початку поточної доби, 7 жовтня, на лінії бойового зіткнення бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.

    «Від початку поточної доби, 7 жовтня, на лінії бойового зіткнення зафіксовано 7 прицільних обстрілів позицій Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ», - сказав Гуцуляк.

    При цьому 5 разів збройні формування РФ та її найманці свідомо порушували Мінські угоди мінометними обстрілами позицій українських воїнів.

    Так, майже з опівночі, з напрямку від селища Доломітне окупанти випустили 3 міни калібру 82 мм та вели вогонь з великокаліберних кулеметів по нашим захисникам селища Травневе.

    Після 07.00 знову ж від Доломітного ворог випустив 14 мін 120-го калібру по оборонцям Новолуганського.

    З 08.00, протягом 20 хвилин, противник вів обстріл в районі ділянки розведення населенного пункту Золоте, застосовуючи з напрямку від окупованого міста Первомайськ станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

    З 10.00 під ворожим вогнем з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння опинилися захисники Луганського.

    Окрім цього, після 08.30 ранку російсько-окупаційні війська випустили 8 мін з мінометів калібру 82 мм по нашим оборонцям Чермалика, близько 11.00 – 5 мін в районі Новолуганського, та з 11.10 – 3 міни по оборонцям селища Гладосове.

    Зазначається, що наші воїни вели адекватні оборонні дії, застосовуючи чергові засоби.

    «За наявної інформацією, від початку поточної доби втрат серед наших захисників України немає», - повідомив Гуцуляк.

     

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