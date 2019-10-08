Голова МЗС назвав три сценарії для Донбасу
Голова МЗС серед можливих сценаріїв у разі невиконання мінських домовленостей назвав миротворців і кіпрський сценарій
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що президент України Володимир Зеленський та його команда намагаються завершити розпочатий мінський процес за припинення війни і повернення Україні окупованих територій на Донбасі або показати його безперспективність і перейти до інших варіантів.
Про це він повідомив у ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.
«Якщо ми з вами побачимо, що Путін ніколи нічого не зробить, і наші партнери більше не можуть змусити його піти на прогрес у цьому напрямку, то нам доведеться чесно сказати громадянам України, що цей трек ми більше не можемо виконувати, і нам ніхто не може допомогти... і ми вимушені з вами перейти до треку номер два і т. д. Поки ми з вами не зрозуміємо, що вичерпали всі позиції. Тоді нам потрібно кинути все, посилювати нашу армію і чекати чергової атаки», - сказав Пристайко.
Зі слів міністра закордонних справ, якщо мінські домовленості не будуть виконуватися, то потрібно звертатися до світової спільноти про необхідність «місії з підтримання миру між нами, а найкраще, на всіх окупованих територіях«.
«До цього часу ця ідея не знайшла розуміння, незважаючи на те, що про це говорили багато і попередній президент. Світове співтовариство не готове, щоб цей миротворчий контингент допоміг нам відновити хоча б ситуацію, коли ніхто не вбиває на нашій землі людей», - зазначив Пристайко.
Третім можливим сценарієм розвитку ситуації на Донбасі глава МЗС назвав «кіпрський».
«Третій трек, напевно, буде, коли ми зовсім нічого не зможемо зробити, і потрібно буде йти за «кіпрським сценарієм« або за якимось іншому», - вважає Пристайко.
Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».
Сайдік заявив, що «формула Штайнмаєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.
Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться 7 жовтня.
Проте розведення військ у Петрівському і Золотому було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.
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Джерело: РБК-Україна