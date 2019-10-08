Голова МЗС назвав три сценарії для Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Пристайко описав три сценарії для Донбасу

Голова МЗС серед можливих сценаріїв у разі невиконання мінських домовленостей назвав миротворців і кіпрський сценарій

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що президент України Володимир Зеленський та його команда намагаються завершити розпочатий мінський процес за припинення війни і повернення Україні окупованих територій на Донбасі або показати його безперспективність і перейти до інших варіантів.

Про це він повідомив у ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

«Якщо ми з вами побачимо, що Путін ніколи нічого не зробить, і наші партнери більше не можуть змусити його піти на прогрес у цьому напрямку, то нам доведеться чесно сказати громадянам України, що цей трек ми більше не можемо виконувати, і нам ніхто не може допомогти... і ми вимушені з вами перейти до треку номер два і т. д. Поки ми з вами не зрозуміємо, що вичерпали всі позиції. Тоді нам потрібно кинути все, посилювати нашу армію і чекати чергової атаки», - сказав Пристайко.

Зі слів міністра закордонних справ, якщо мінські домовленості не будуть виконуватися, то потрібно звертатися до світової спільноти про необхідність «місії з підтримання миру між нами, а найкраще, на всіх окупованих територіях«.

«До цього часу ця ідея не знайшла розуміння, незважаючи на те, що про це говорили багато і попередній президент. Світове співтовариство не готове, щоб цей миротворчий контингент допоміг нам відновити хоча б ситуацію, коли ніхто не вбиває на нашій землі людей», - зазначив Пристайко.

Третім можливим сценарієм розвитку ситуації на Донбасі глава МЗС назвав «кіпрський».

«Третій трек, напевно, буде, коли ми зовсім нічого не зможемо зробити, і потрібно буде йти за «кіпрським сценарієм« або за якимось іншому», - вважає Пристайко.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмаєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться 7 жовтня.

Проте розведення військ у Петрівському і Золотому було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.

Джерело: РБК-Україна