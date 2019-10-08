Лукашенко про ситуацію на Донбасі: Це конфлікт Росії та України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Білоруський лідер знову висловився про необхідність залучення США до вирішення ситуації на сході України

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на Донбасі з 2014 року триває конфлікт між Росією і Україною. Про це він сказав на форумі в Мінську, повідомляють російські ЗМІ.

«І не треба після мене говорити, що це не конфлікт Росії та України. Так, не треба ігнорувати керівників «ЛНР» і «ДНР» — невизнаних. Так, невизнаних, але вони є, їх теж уникати не можна. Це питання домовленостей. Головне, щоб головні сторони (Україна і РФ) вплуталися в розгляд цього конфлікту і приймали рішення», - зазначив Лукашенко.

Тоді, вважає він, «буде місце і «ДНР», і «ЛНР». «Тоді будуть зрушення і по 400 км кордону (РФ і України), і проведення там виборів, і створення якоїсь міліції і т.д.», — заявив білоруський лідер.

«Коли ми обговорювали це питання (з президентом України Володимиром Зеленським) я сказав, що треба йти на якісь контакти, бо війна на твоїй території», — зазначив Лукашенко. «Він (Зеленський) сказав, що так і розуміє проблему — це війна на землі України. Тому треба вирішувати цю проблему», — додав білоруський президент. Лукашенко сказав, що «не можна дорікнути президента України в тому, що він не намагається вирішити цю проблему». «Багато що залежить від нас, і ми повинні взяти на себе більшу ношу, більшу частину в рішенні цієї проблеми», — заявив глава білоруської держави.

Він вважає іспитом для Європи її дієву участь у врегулюванні конфлікту в Україні. «Це лакмусовий папірець. Якщо ми можемо щось, давайте в нашому будинку розберемося і вирішимо цю проблему. Український конфлікт — це не просто нам виклик, він вимагає рішення. Якщо ми його вирішимо, значить, ми на щось здатні. Якщо ні — будемо збиратися, розмовляти. Але користі буде мало», — констатував Лукашенко. «Поки Європа мовчить, ні зі Сходу, ні з Заходу. Тільки камені кидають на адресу цієї молодої людини (Зеленського)», — сказав Лукашенко.

Білоруський лідер знову висловився про необхідність залучення США до вирішення ситуації на сході України. «Чому без США неможливо вирішити цю проблему? Ви ж знаєте, наскільки США залучені в Україні не тільки в проблему Криму, Донбасу, цілісності України. Але і взагалі, в усі політичні та економічні процеси», — констатував Лукашенко. При цьому він дорікнув президента США Дональда Трампа за його заяви про те, що «Європа нічого не робить» щодо врегулювання конфлікту. «Це скинути з хворої голови на здорову. Якщо Америка, яка втягнута в цей конфлікт, не почне ворушитися, то нічого не буде зроблено», — додав Лукашенко.