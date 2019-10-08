  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лукашенко про ситуацію на Донбасі: Це конфлікт Росії та України

    • Розсилка
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко - Лукашенко про ситуацію на Донбасі: Це конфлікт Росії та України
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко

    Білоруський лідер знову висловився про необхідність залучення США до вирішення ситуації на сході України

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на Донбасі з 2014 року триває конфлікт між Росією і Україною. Про це він сказав на форумі в Мінську, повідомляють російські ЗМІ.

    «І не треба після мене говорити, що це не конфлікт Росії та України. Так, не треба ігнорувати керівників «ЛНР» і «ДНР» — невизнаних. Так, невизнаних, але вони є, їх теж уникати не можна. Це питання домовленостей. Головне, щоб головні сторони (Україна і РФ) вплуталися в розгляд цього конфлікту і приймали рішення», - зазначив Лукашенко.

    Тоді, вважає він, «буде місце і «ДНР», і «ЛНР». «Тоді будуть зрушення і по 400 км кордону (РФ і України), і проведення там виборів, і створення якоїсь міліції і т.д.», — заявив білоруський лідер.

    «Коли ми обговорювали це питання (з президентом України Володимиром Зеленським) я сказав, що треба йти на якісь контакти, бо війна на твоїй території», — зазначив Лукашенко. «Він (Зеленський) сказав, що так і розуміє проблему — це війна на землі України. Тому треба вирішувати цю проблему», — додав білоруський президент. Лукашенко сказав, що «не можна дорікнути президента України в тому, що він не намагається вирішити цю проблему». «Багато що залежить від нас, і ми повинні взяти на себе більшу ношу, більшу частину в рішенні цієї проблеми», — заявив глава білоруської держави.

    Він вважає іспитом для Європи її дієву участь у врегулюванні конфлікту в Україні. «Це лакмусовий папірець. Якщо ми можемо щось, давайте в нашому будинку розберемося і вирішимо цю проблему. Український конфлікт — це не просто нам виклик, він вимагає рішення. Якщо ми його вирішимо, значить, ми на щось здатні. Якщо ні — будемо збиратися, розмовляти. Але користі буде мало», — констатував Лукашенко. «Поки Європа мовчить, ні зі Сходу, ні з Заходу. Тільки камені кидають на адресу цієї молодої людини (Зеленського)», — сказав Лукашенко.

    Білоруський лідер знову висловився про необхідність залучення США до вирішення ситуації на сході України. «Чому без США неможливо вирішити цю проблему? Ви ж знаєте, наскільки США залучені в Україні не тільки в проблему Криму, Донбасу, цілісності України. Але і взагалі, в усі політичні та економічні процеси», — констатував Лукашенко. При цьому він дорікнув президента США Дональда Трампа за його заяви про те, що «Європа нічого не робить» щодо врегулювання конфлікту. «Це скинути з хворої голови на здорову. Якщо Америка, яка втягнута в цей конфлікт, не почне ворушитися, то нічого не буде зроблено», — додав Лукашенко.

     

    Росія бойовики на Донбасі Донбас ДНР ЛНР Олександр Лукашенко війна Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ