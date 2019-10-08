Лукашенко про ситуацію на Донбасі: Це конфлікт Росії та України
Білоруський лідер знову висловився про необхідність залучення США до вирішення ситуації на сході України
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на Донбасі з 2014 року триває конфлікт між Росією і Україною. Про це він сказав на форумі в Мінську, повідомляють російські ЗМІ.
«І не треба після мене говорити, що це не конфлікт Росії та України. Так, не треба ігнорувати керівників «ЛНР» і «ДНР» — невизнаних. Так, невизнаних, але вони є, їх теж уникати не можна. Це питання домовленостей. Головне, щоб головні сторони (Україна і РФ) вплуталися в розгляд цього конфлікту і приймали рішення», - зазначив Лукашенко.
Тоді, вважає він, «буде місце і «ДНР», і «ЛНР». «Тоді будуть зрушення і по 400 км кордону (РФ і України), і проведення там виборів, і створення якоїсь міліції і т.д.», — заявив білоруський лідер.
«Коли ми обговорювали це питання (з президентом України Володимиром Зеленським) я сказав, що треба йти на якісь контакти, бо війна на твоїй території», — зазначив Лукашенко. «Він (Зеленський) сказав, що так і розуміє проблему — це війна на землі України. Тому треба вирішувати цю проблему», — додав білоруський президент. Лукашенко сказав, що «не можна дорікнути президента України в тому, що він не намагається вирішити цю проблему». «Багато що залежить від нас, і ми повинні взяти на себе більшу ношу, більшу частину в рішенні цієї проблеми», — заявив глава білоруської держави.
Він вважає іспитом для Європи її дієву участь у врегулюванні конфлікту в Україні. «Це лакмусовий папірець. Якщо ми можемо щось, давайте в нашому будинку розберемося і вирішимо цю проблему. Український конфлікт — це не просто нам виклик, він вимагає рішення. Якщо ми його вирішимо, значить, ми на щось здатні. Якщо ні — будемо збиратися, розмовляти. Але користі буде мало», — констатував Лукашенко. «Поки Європа мовчить, ні зі Сходу, ні з Заходу. Тільки камені кидають на адресу цієї молодої людини (Зеленського)», — сказав Лукашенко.
Білоруський лідер знову висловився про необхідність залучення США до вирішення ситуації на сході України. «Чому без США неможливо вирішити цю проблему? Ви ж знаєте, наскільки США залучені в Україні не тільки в проблему Криму, Донбасу, цілісності України. Але і взагалі, в усі політичні та економічні процеси», — констатував Лукашенко. При цьому він дорікнув президента США Дональда Трампа за його заяви про те, що «Європа нічого не робить» щодо врегулювання конфлікту. «Це скинути з хворої голови на здорову. Якщо Америка, яка втягнута в цей конфлікт, не почне ворушитися, то нічого не буде зроблено», — додав Лукашенко.