Уряд спростив реєстрацію народження і смерті на окупованому Донбасі



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Питання щодо підтвердження фактів народження та смерті на окупованих території буде розглядати спеціально створена комісія

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою спрощено реєстрацію фактів народження та смерті на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції.

«Постановою Кабінету міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 9 січня 2013 року № 9», прийнятою на засіданні уряду 23 жовтня, врегульовано процедуру розгляду документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постанова була розроблена у зв’язку з ухваленням закону від 18 січня 2018 року № 2268-VIII «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», яким передбачено, що діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації РФ у Донецькій та Луганській областях, що суперечить нормам міжнародного права, є незаконною, а будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює жодних правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Міністр юстиції України Денис Малюська пояснив, що уряд в розвиток так званих «Намібійських винятків», сформульованих Міжнародним судом ООН та розвинутих у практиці ЄСПЛ, запровадив механізм підтвердження автентичності медичних довідок, виданих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відповідними закладами охорони здоров’я та судово-медичними установами.

«Ключовий принцип «Намібійських винятків» полягає у тому, що для захисту невід’ємних прав людини врахування окремих документів, виданих окупаційною владою, є допустимим. При цьому той факт, що відповідні документи беруться до уваги, абсолютно не означає визнання окупаційної влади. Для нас важливо наповнювати реальним змістом положення Конституції України, за якими людина визнається найвищою соціальною цінністю, а держава відповідає перед людиною за свою діяльність», – додав міністр юстиції.