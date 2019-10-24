Доба на Донбасі: терористи 22 рази порушили режим припинення вогню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, артилерії калібру 122 мм

23 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 22 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, артилерії калібру 122 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 12 обстрілів:

двічі поблизу Водяного на Приазов'ї – з артилерії калібру 122 мм, стрілецької зброї та РПГ;

двічі поблизу Пищевика та два рази неподалік Павлополя – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі біля Пісків і два рази неподалік Лебединського – з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Тарамчука – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 10 обстрілів:

чотири рази поблизу Луганського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Кримського – з озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів;

двічі у районі Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Зайцевого – з автоматичних гранатометів;

неподалік Золотого – зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем;

поблизу Південного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 23 жовтня, внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню.

Обидва обстріли зафіксовані поблизу Мар'їнки, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Противник вів вогонь з автоматичних гранатометів, РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.