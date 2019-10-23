На Донбасі загинув боєць з Коломиї



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Боєць Віталій Носкевич загинув від кулі ворога

Віталій Носкевич був бійцем військової частини А0666 (28 бригада)

На Донбасі в результаті кульового поранення 22 жовтня загинув 35-річний військовослужбовець з Коломиї Віталій Носкевич.

Про це у Facebook повідомила керівник Центру допомоги учасникам АТО Коломийської міської ради та Коломийської РДА Оксана Вандич.

За її словами, Носкевич був бійцем військової частини А0666 (28 бригада).

«Центр допомоги учасникам АТО Коломийської міської ради та Коломийської РДА висловлює щирі співчуття родині загиблого від кулі ворога сержанта Віталія Носкевича (10.08.1984 - 22.10.2019), бійця вч А0666 (28 бригада), мешканця міста Коломия», - говориться у повідомленні.

Як відомо, 22 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.

23 жовтня російські окупаційні війська від початку доби дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників поблизу Зайцевого, Водяного, Пищевика і Павлополя.