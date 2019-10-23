На Донбасі під час бойового завдання загинув нацгвардієць



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На Донбасі загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї, старшина Дмитро Антиков

В результаті виконання бойового завдання загинув Дмитро Антиков

На Донбасі 23 жовтня під час виконання бойового завдання загинув військовий Національної гвардії України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї, старшина Дмитро Антиков.

«У бригаді швидкого реагування НГУ сталася гірка втрата. 23 жовтня під час виконання бойового завдання на передовій трагічно загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї, старшина Дмитро Антиков», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що впродовж 23 жовтня на Донбасі бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з забороненої мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.