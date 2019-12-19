У п’ятницю відбудеться відеоконференція щодо обміну полоненими



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Напередодні у Мінську не узгодили нове перемир'я та обмін полоненими

Сторони спробують домовитися про обмін утримуваними до Нового року

Відеоконференцію учасників мінських переговорів, на якій планується обговорити питання обміну полоненими, спробують провести завтра. Про це повідомляється на Facebook Дарки Оліфер, прессекретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

Вона повідомила, що сьогодні відбулася зустріч Кучми з президентом Володимиром Зеленським, під час якої було обговорено результати вчорашніх переговорів.

«Щойно я переговорив і з Гризловим. Треба все-таки спробувати завтра, не відкладаючи, провести скайп-конференцію з цього питання. Зробити все, щоб до Нового року звільнити людей, хоча б якусь частину. Вдасться чи не вдасться - невідомо. Але президент ставить це питання на першому місці, в нього колосальне бажання добитися результату. І вся наша група докладе всіх зусиль, щоб люди зустрічали Новий рік вдома», - цитує Кучму його прессекретар.

Напередодні повідомлялося, що на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, що відбувалося 18 грудня в Мінську, не вдалося домовитися про обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

Також результати саміту прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що результати саміту в «нормандському форматі» виключають кримських татар із майбутнього обміну полоненими.