Бойовики вночі випустили понад 30 мін поблизу Новгородського

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

Від початку поточної доби, 20 лютого, на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу Новгородського збройні формування РФ відкрили прицільний обстріл наших позицій з мінометів 120-го калібру, випустивши при цьому понад 30 мін.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами», – йдеться у звіті.

Натомість протягом минулої доби, 19 лютого, окупанти на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру.

Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а біля Південного – ще й зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку наших позицій мінами ПОМ-2.

На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Напередодні секретар РНБО заявив, що солдати на лінії розмежування можуть відкривати вогонь у відповідь.